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Белый дом выпустил коллекционную монету "Остров Змеиный"
Коллекционная монета стоит 100 долларов
Сувенирный магазин Белого дома выпустил коллекционную монету, посвященную украинскому сопротивлению российским захватчикам на острове Змеиный. Об этом идет речь на сайте магазина.
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Каждая монета "Остров Змеиный" будет иметь:
- сертификат подлинности с номером серии,
- бархатный подарочный футляр с золотой печатью президента.
Отмечается, что коллекционная монета стоит 100 долларов. Доставка в Украину и страны НАТО бесплатная.
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Вместе с тем 20% всей прибыли от этой продажи пойдут на помощь украинским женщинам и детям.
Ранее мы писали, что во временно оккупированном Херсоне цены на вещи первой необходимости достигают космических сумм.
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