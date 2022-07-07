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Белый дом выпустил коллекционную монету "Остров Змеиный"

Коллекционная монета стоит 100 долларов
 |  Автор: Ольга Опенько
Белый дом выпустил коллекционную монету "Остров Змеиный"
Иллюстративное фото / depositphotos

Сувенирный магазин Белого дома выпустил коллекционную монету, посвященную украинскому сопротивлению российским захватчикам на острове Змеиный. Об этом идет речь на сайте магазина.

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Каждая монета "Остров Змеиный" будет иметь:

  • сертификат подлинности с номером серии,
  • бархатный подарочный футляр с золотой печатью президента.

Отмечается, что коллекционная монета стоит 100 долларов. Доставка в Украину и страны НАТО бесплатная.

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Вместе с тем 20% всей прибыли от этой продажи пойдут на помощь украинским женщинам и детям.

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Херсоне цены на вещи первой необходимости достигают космических сумм.

 

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