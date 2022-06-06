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В Ватикане выпустили монету, посвященную Украине

Вся прибыль от ее продажи пойдет на помощь нашей стране
 |  Автор: Ольга Опенько
В Ватикане выпустили монету, посвященную Украине
Иллюстративное фото / depositphotos

В Ватикане выпустили специальную серебряную монету, посвященную Украине. Об этом написал в Facebook посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

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"Это не просто символ, это настоящий жест поддержки. На 100-й день вторжения России в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), посвященную Украине", - говорится в сообщении.

Специальная серебряная монета, посвященная Украине / www.cfn.va
Специальная серебряная монета, посвященная Украине / www.cfn.va

Стоимость монеты составляет 50 евро, а вся прибыль от ее продажи пойдет на помощь нашей стране.

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Ранее мы писали, что в Украине планируют списать задолженность по потребительским кредитам, предоставленным на покупку движимого и недвижимого имущества, уничтоженного войной.

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