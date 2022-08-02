Курс валют на 2.08.2022: Евро растет

Официальный курс гривны к доллару США установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 2 августа 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 2.08.2022: Евро подорожало на 8 копеек

100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3741 грн. (37,41 за евро, +8 коп.)

100 российских рублей – 58,8 грн. (5,88 за 10 рублей, +5 коп.)

100 польских злотых – 789 грн. (7,89 за злотый, +1 коп.)

НБУ НБУ НБУ НБУ

Курс валют на межбанке 2 августа 2022 года.

На межбанковском рынке на 2.08.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка/продажа) – 36.56/36.93

евро (покупка/продажа) – 37.41/37.78

Курс валют на черном рынке 2 августа 2022 года

На черном рынке на 2.08.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка/продажа) - 40.00/40.70

евро (покупка/продажа) – 40.50/41.50

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что НБУ инициировал проведение благотворительной акции "Смелая гривня", во время которой в течение следующих 3 месяцев по всей Украине продлится сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен для нужд ВСУ.