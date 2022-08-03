В Украине могут поднять налоги

Речь идет о повышении НДС, возврате акциза на топливо, а также расширении военного сбора на импорт

Правительство и парламент Украины могут поднять налоги, если ситуация с наполнением госбюджета Украины будет ухудшаться, об этом пишет РБК-Украина.

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Речь идет о:

повышении НДС,

возврате акциза на топливо,

расширении военного сбора на импорт.

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Отмечается, что дополнительные средства могут понадобиться для финансирования армии.

"Если вдруг ситуация будет ухудшаться, то надо будет рассматривать вопросы, связанные с поиском дополнительных доходов госбюджета. Базовые налоги меняться не будут, но то, о чем вы говорите (акциз и НДС на топливо и военный сбор на импорт, - ред.), вполне возможно, поскольку надо финансировать вооруженные силы", - рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

В свою очередь глава налогового комитета рады Даниил Гетманцев отметил, что пока соответствующие меры не приняты, обсуждать нечего.

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