Почта
Язык сайта: Русский | Українська

В Украине могут поднять налоги

Речь идет о повышении НДС, возврате акциза на топливо, а также расширении военного сбора на импорт
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине могут поднять налоги
Иллюстративное фото / EPA

Правительство и парламент Украины могут поднять налоги, если ситуация с наполнением госбюджета Украины будет ухудшаться, об этом пишет РБК-Украина.

Читайте также: Потери экономики Украины в результате войны превысили $108 миллиардов, – KSE

Речь идет о:

  • повышении НДС,
  • возврате акциза на топливо,
  • расширении военного сбора на импорт.

Читайте также: Война в Украине: Озвучена сумма замороженных активов России

Отмечается, что дополнительные средства могут понадобиться для финансирования армии.

"Если вдруг ситуация будет ухудшаться, то надо будет рассматривать вопросы, связанные с поиском дополнительных доходов госбюджета. Базовые налоги меняться не будут, но то, о чем вы говорите (акциз и НДС на топливо и военный сбор на импорт, - ред.), вполне возможно, поскольку надо финансировать вооруженные силы", - рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

В свою очередь глава налогового комитета рады Даниил Гетманцев отметил, что пока соответствующие меры не приняты, обсуждать нечего.

Ранее мы писали, что НБУ ужесточил требования к пунктам обмена валют.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
04.08.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 38.14 38.40 0.00
Продажа 39.30 39.73 0.00
Все курсы наличных валют...
04.08.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 37.25 0.60
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK