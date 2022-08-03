- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
В Украине могут поднять налоги
Правительство и парламент Украины могут поднять налоги, если ситуация с наполнением госбюджета Украины будет ухудшаться, об этом пишет РБК-Украина.
Читайте также: Потери экономики Украины в результате войны превысили $108 миллиардов, – KSE
Речь идет о:
- повышении НДС,
- возврате акциза на топливо,
- расширении военного сбора на импорт.
Читайте также: Война в Украине: Озвучена сумма замороженных активов России
Отмечается, что дополнительные средства могут понадобиться для финансирования армии.
"Если вдруг ситуация будет ухудшаться, то надо будет рассматривать вопросы, связанные с поиском дополнительных доходов госбюджета. Базовые налоги меняться не будут, но то, о чем вы говорите (акциз и НДС на топливо и военный сбор на импорт, - ред.), вполне возможно, поскольку надо финансировать вооруженные силы", - рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
В свою очередь глава налогового комитета рады Даниил Гетманцев отметил, что пока соответствующие меры не приняты, обсуждать нечего.
Ранее мы писали, что НБУ ужесточил требования к пунктам обмена валют.