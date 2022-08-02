- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Потери экономики Украины в результате войны превысили $108 миллиардов, – KSE
По состоянию на 1 августа объем прямого ущерба экономики Украины вырос до $108,3 млрд или 2,9 трлн грн. Об этом свидетельствуют данные KSE Institute, Минреинтеграции, Минрегионразвития и других министерств в рамках деятельности Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны.
Читайте также: Тарифы на газ и тепло не будут расти во время войны: установлен мораторий
Так, общая сумма задокументированного ущерба выросла на $12,8 млрд. Ключевым фактором роста стало увеличение количества поврежденного и разрушенного жилья.
В частности, разрушено и повреждено по меньшей мере 129,9 тыс. жилых зданий:
- из которых 114,7 тыс. – частных домов,
- 15,1 тыс. – многоквартирных.
Читайте также: Выплата для украинцев в войну: кто сможет получить 2220 гривен
Прямой ущерб из-за разрушения многоэтажек составляет $42,3 млрд, и еще $5,4 млрд ущерб нанесен владельцам частных домов.
На втором месте в общем объеме прямого ущерба от повреждений и разрушений – сфера инфраструктуры с суммой в $31,6 млрд. В результате боевых действий ущерб нанесенный предприятиям и промышленности оценивается уже в $8,8 млрд.
Также разрушены:
Читайте также: Рынок недвижимости в войну: киевские застройщики предложат покупателям скидки
- 2217 образовательных учреждений на $3,8 млрд,
- 903 медучреждения на $1,6 млрд,
- 89 учреждений социальной сферы более чем на $300 млн.
Всего с начала войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере:
- 388 предприятий,
- 43,7 тыс. сельскохозяйственной техники,
- 1991 магазин,
- 511 админзданий,
- 18 гражданских аэропортов,
- 105,2 тыс. легковых авто,
- 764 детсада,
- 634 культурных сооружения,
- 27 центры,
- 28 нефтебаз.
Читайте также: Война в Украине: что могут позволить себе украинцы
В меньшей степени возросла сумма косвенных потерь отраслей – на $1.8 млрд, и по состоянию на 1 августа эта сумма предварительно оценивается в $128,8 млрд или 3,7 трлн.
По оценкам экспертов, общая сумма потребностей в восстановлении разрушенных активов составляет $185 млрд или почти 5,4 трлн грн. По оценкам правительства, общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики составляет $750 млрд.
Ранее мы писали, что наличный курс доллара в ближайшее время должен откатиться к отметке, близкой к зафиксированному Нацбанком курсу на безналичном рынке.