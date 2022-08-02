Потери экономики Украины в результате войны превысили $108 миллиардов, – KSE

Общая сумма задокументированного ущерба выросла на $12,8 млрд

По состоянию на 1 августа объем прямого ущерба экономики Украины вырос до $108,3 млрд или 2,9 трлн грн. Об этом свидетельствуют данные KSE Institute, Минреинтеграции, Минрегионразвития и других министерств в рамках деятельности Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны.

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Так, общая сумма задокументированного ущерба выросла на $12,8 млрд. Ключевым фактором роста стало увеличение количества поврежденного и разрушенного жилья.

В частности, разрушено и повреждено по меньшей мере 129,9 тыс. жилых зданий:

из которых 114,7 тыс. – частных домов,

15,1 тыс. – многоквартирных.

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Прямой ущерб из-за разрушения многоэтажек составляет $42,3 млрд, и еще $5,4 млрд ущерб нанесен владельцам частных домов.

На втором месте в общем объеме прямого ущерба от повреждений и разрушений – сфера инфраструктуры с суммой в $31,6 млрд. В результате боевых действий ущерб нанесенный предприятиям и промышленности оценивается уже в $8,8 млрд.

Также разрушены:

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2217 образовательных учреждений на $3,8 млрд,

903 медучреждения на $1,6 млрд,

89 учреждений социальной сферы более чем на $300 млн.

Всего с начала войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере:

388 предприятий,

43,7 тыс. сельскохозяйственной техники,

1991 магазин,

511 админзданий,

18 гражданских аэропортов,

105,2 тыс. легковых авто,

764 детсада,

634 культурных сооружения,

27 центры,

28 нефтебаз.

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В меньшей степени возросла сумма косвенных потерь отраслей – на $1.8 млрд, и по состоянию на 1 августа эта сумма предварительно оценивается в $128,8 млрд или 3,7 трлн.

По оценкам экспертов, общая сумма потребностей в восстановлении разрушенных активов составляет $185 млрд или почти 5,4 трлн грн. По оценкам правительства, общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики составляет $750 млрд.

Ранее мы писали, что наличный курс доллара в ближайшее время должен откатиться к отметке, близкой к зафиксированному Нацбанком курсу на безналичном рынке.