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Франция заполнила хранилища газа на 80%

До 1 ноября планируется заполнить еще на 20%
 |  Автор: Ольга Опенько
Франция заполнила хранилища газа на 80%
Иллюстративное фото / depositphotos

Французское министерство энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше объявило, что хранилища газа в стране заполнены на 80%, а до 1 ноября планируется заполнить еще на 20%. Об этом она сообщила в эфире телеканала Cnews.

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"Мы сегодня достигли 80% заполнения наших стратегических запасов газа, мы опережаем запланированные сроки. Это значит, что мы заполним их до 1 ноября, и это была наша цель", – отметила чиновник.

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Кроме того, министр призвала сокращать потребление газа и электричества, поскольку "обе системы взаимосвязаны". 

Ранее мы писали, что Канада объявила о дополнительной финансовой помощи для Украины в размере  151.7 миллионов канадских долларов.

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