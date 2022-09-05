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Из портов Украины уже вышли более 50 кораблей с зерном

Судна везут 1,2 миллиона тонн зерна и других продуктов питания
 |  Автор: Ольга Опенько
Из портов Украины уже вышли более 50 кораблей с зерном
Иллюстративное фото / depositphotos

Более 50 судов ушли из портов Украины, помогая экспортировать более 1,2 миллиона тонн зерна и других продуктов питания. Об этом информирует ВВС.

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Так, свою порцию продовольствия уже получили:

  • Нидерланды,
  • Германия,
  • Румыния,
  • Ирландия,
  • Франция,
  • Италия,

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  • Испания,
  • Греция,
  • Турция,
  • Ливан,
  • Китай,
  • Индия,
  • Южная Корея,
  • Израиль,
  • Судан,
  • Египет,
  • Джибути.

Стоит отметить, что в 2021 году Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН распределила по всему миру 4,4 миллиона тонн продовольственной помощи. Две трети из них поступили из Украины.

Ранее мы писали, что иностранные инвесторы возвращаются на рынок государственных облигаций Украины.

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