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Киев стал городом с самым грязным воздухом в мире

Небезопасное превышение нормы наблюдается по всему Киеву, ситуация с каждым часом только ухудшается
 |  Автор: Ольга Опенько
Киев стал городом с самым грязным воздухом в мире
Иллюстративное фото / EPA

Сегодня, 5 сентября, Киев стал городом с самым грязным воздухом в мире. Причиной всему стали горящие торфяники на севере Киевской области. В столице образовался смог, а из-за него невыносимый запах гари.

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Небезопасное превышение нормы наблюдается по всему Киеву, ситуация с каждым часом только ухудшается. Концентрация PM2.5 в стороне столицы сейчас в 25.2 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

КМДА сообщают, что смог в Киеве продлится до среды, 7 сентября. Сейчас пожарные делают все возможное для тушения торфяников.

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Рекомендуется в эти дни не выходить на улицу и закрывать плотно окна.

Ранее мы писали, что Организация Объединенных Наций прогнозирует голод в Сомали.

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