Официальный курс гривны по отношению к доллару зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 7 сентября 2022г.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 7.09.2022: Евро подорожал на 2 копейки

100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3628 грн. (36,28 за евро, +2 коп.)

100 российских рублей – 59,7 грн. (5,97 за 10 рублей, -3 коп.)

100 польских злотых – 770 грн. (7,70 за злотый, +5 коп.)

НБУ НБУ НБУ НБУ

Курс валют на межбанке 7 сентября 2022 года

На межбанковском рынке на 7.09.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка/продажа) – 36.56/36.93

евро (покупка/продажа) – 36.14/36.49

Курс валют на черном рынке 7 сентября 2022

На черном рынке на 7.09.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка/продажа) - 40.85/41.00

евро (покупка/продажа) – 40.10/40.30

Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что международные резервы Украины в сентябре составили $25,43 млрд, увеличившись в августе на 13,6%.