McDonald's объявил о возобновлении работы в Киеве

20 сентября откроются первые три ресторана в Киеве

Сеть McDonald's начинает поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery. Об этом написала глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири в Facebook.

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Таким образом, 20 сентября откроются первые три ресторана в Киеве.

"Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре. Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев", – отметила Муджири.

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Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева:

проспект Бажана, 3в (г. Харьковская);

ул. Гришко, 7 (г. Позняки);

проспект Гагарина, 2а (Дарница).

Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

Режим работы:

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00.

Будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

Команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Ранее мы писали, что на данный момент идет активная подготовка к открытию ресторанов.