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McDonald's объявил о возобновлении работы в Киеве
Сеть McDonald's начинает поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery. Об этом написала глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири в Facebook.
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Таким образом, 20 сентября откроются первые три ресторана в Киеве.
"Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре. Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев", – отметила Муджири.
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Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева:
- проспект Бажана, 3в (г. Харьковская);
- ул. Гришко, 7 (г. Позняки);
- проспект Гагарина, 2а (Дарница).
Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.
Режим работы:
- Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00.
- Будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.
- Команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.
Ранее мы писали, что на данный момент идет активная подготовка к открытию ресторанов.