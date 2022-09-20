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- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 20.09.2022: Евро перешел к росту
Официальный курс гривны по отношению к доллару установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 20 сентября 2022г.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 20.09.2022: Евро подорожал на 4 копейки
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3650 грн. (36,50 за евро, +4 коп.)
- 100 российских рублей – 60,7 грн. (6,07 за 10 рублей, +2 коп.)
- 100 польских злотых – 775 грн. (7,75 за злотый, +3 коп.)
Курс валют на межбанке 20 сентября 2022 года
На межбанковском рынке на 20.09.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
- евро (покупка / продажа) - 36.52/36.88
Курс валют на черном рынке 20 сентября 2022 года
На черном рынке на 20.09.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 42.10/42.25
- евро (покупка / продажа) - 41.00/41.30
Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что валютный рынок все еще далек от состояния самосбалансирования. Интервенции НБУ по продаже валюты остаются значительными.
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