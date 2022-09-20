Курс валют на 20.09.2022: Евро перешел к росту

Официальный курс гривны по отношению к доллару установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 20 сентября 2022г.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 20.09.2022: Евро подорожал на 4 копейки

100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3650 грн. (36,50 за евро, +4 коп.)

100 российских рублей – 60,7 грн. (6,07 за 10 рублей, +2 коп.)

100 польских злотых – 775 грн. (7,75 за злотый, +3 коп.)

Курс валют на межбанке 20 сентября 2022 года

На межбанковском рынке на 20.09.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93

евро (покупка / продажа) - 36.52/36.88

Курс валют на черном рынке 20 сентября 2022 года

На черном рынке на 20.09.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 42.10/42.25

евро (покупка / продажа) - 41.00/41.30

Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что валютный рынок все еще далек от состояния самосбалансирования. Интервенции НБУ по продаже валюты остаются значительными.