В НБУ назвали причины повышенного спроса на валюту

Валютный рынок все еще далек от состояния самосбалансирования

В условиях низких гривневых ставок и беспрецедентно высокого "навеса" гривневой ликвидности в банковской системе сохраняется риск усиления спроса на иностранную валюту, в том числе из-за ситуативных факторов. Об этом свидетельствует итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП).

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"Увеличение спреда между официальным и наличным курсами гривны в последние недели дополнительно свидетельствует о сохранении значительного девальвационного давления", - говорится в сообщении.

Кроме того, валютный рынок все еще далек от состояния самосбалансирования. Интервенции НБУ по продаже валюты остаются значительными.

Отмечается, что уменьшению спроса на валюту способствовали также и ситуативные, в том числе более низкие объемы покупки валюты для энергетического импорта.

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Как отмечали в НБУ, негативная информационная среда вокруг монетизации бюджетного дефицита поддерживают девальвационное давление и негативно отражаются на инфляционных и курсовых ожиданиях. При этом доходность депозитов и военных ОВГЗ остается значительно меньше уровня текущей и ожидаемой инфляции. Это стимулирует экономических агентов искать альтернативные пути защиты сбережений. Как следствие, давление на гривну и международные резервы сохраняется.

Ранее мы писали, за шесть месяцев войны в Украине налоговый долг вырос на 15% или 16,8 млрд грн. Сумма задолженностей по налогам составляет более 124 млрд грн.