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- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 1.11.2022: Евро катится вниз
Официальный курс гривны к доллару США установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 ноября 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 1.11.2022: Евро подешевел на 17 копеек
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3623 грн. (36,23 за евро, -17 коп.)
- 100 российских рублей – 59,3 грн. (5,93 за 10 рублей, 0 коп.)
- 100 польских злотых – 769 грн. (7,69 за злотый, -1 коп.)
Курс валют на межбанке 1 ноября 2022 года
На межбанковском рынке на 01.11.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
- евро (покупка / продажа) - 36.15/36.52
Курс валют на черном рынке 1 ноября 2022 года
На черном рынке на 01.11. 2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) -40.05/40.30
- евро (покупка / продажа) - 39.10/39.35
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобретения валюты по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что ракетные удары по Украине обошлись РФ в сотни миллионов долларов.
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