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Курс валют на 1.11.2022: Евро катится вниз

Официальный курс гривны к доллару США установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 1.11.2022: Евро катится вниз
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 ноября 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 1.11.2022: Евро подешевел на 17 копеек

  • 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
  • 100 евро – 3623 грн. (36,23 за евро, -17 коп.) 
  • 100 российских рублей – 59,3 грн. (5,93 за 10 рублей, 0 коп.) 
  • 100 польских злотых – 769 грн. (7,69 за злотый, -1 коп.) 

Курс валют на межбанке 1 ноября 2022 года  

На межбанковском рынке на 01.11.2022 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
  • евро (покупка / продажа) - 36.15/36.52

Курс валют на черном рынке 1 ноября 2022 года 

На черном рынке на 01.11. 2022 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) -40.05/40.30
  • евро (покупка / продажа) - 39.10/39.35

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобретения валюты по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что ракетные удары по Украине обошлись РФ в сотни миллионов долларов.
 

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