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Курс валют на 23.10.2023: доллар дешевеет
Евро растет в цене
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 23 октября 2023г.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 23.10.2023: Доллар подешевел
- 100 долларов США – 3654 грн. (36,54 за доллар, -7 коп.)
- 100 евро – 3870 грн. (38,70 за евро, +5 коп.)
- 100 польских злотых – 866 грн. (8,66 за злотый, -2 коп.)
Курс валют на межбанке 23 октября 2023
На межбанковском рынке на 23.10.2023 установлен следующий курс:
- доллар (покупка/продажа) - 36.50/36.52
- евро (покупка/продажа) – 38.62/38.64
Курс валют на черном рынке 23 октября 2023
На черном рынке на 23.10.2023 установлен следующий курс:
- доллар (покупка/продажа) – 37.96/38.08
- евро (покупка/продажа) – 40.30/40.45
Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что за последний год в Едином реестре должников прибавилось почти 1,2 млн долгов.
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