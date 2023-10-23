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Курс валют на 23.10.2023: доллар дешевеет

Евро растет в цене
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 23.10.2023: доллар дешевеет
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 23 октября 2023г.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 23.10.2023: Доллар подешевел

  • 100 долларов США – 3654 грн. (36,54 за доллар, -7 коп.) 
  • 100 евро – 3870 грн. (38,70 за евро, +5 коп.) 
  • 100 польских злотых – 866 грн. (8,66 за злотый, -2 коп.) 

Курс валют на межбанке 23 октября 2023

На межбанковском рынке на 23.10.2023 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка/продажа) - 36.50/36.52
  • евро (покупка/продажа) – 38.62/38.64

Курс валют на черном рынке 23 октября 2023

На черном рынке на 23.10.2023 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка/продажа) – 37.96/38.08
  • евро (покупка/продажа) – 40.30/40.45

Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что за последний год в Едином реестре должников прибавилось почти 1,2 млн долгов.

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