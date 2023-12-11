В Украине изменились правила продажи валюты

С 1 декабря регулятор снял все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений

Национальный банк Украины отменил ограничения по объему продажи наличной иностранной валюты населению. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Так, с 1 декабря регулятор снял все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Нардеп напомнил, что до этого объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, в частности, остаток наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года, объем превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

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"Теперь эти ограничения отменены. Это важный шаг на пути к валютной либерализации, смягчению валютных ограничений", - добавил Гетманцев.

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