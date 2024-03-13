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Когда банки блокируют денежные переводы украинцев: причины

Банк имеет право остановить операцию, если она является подозрительной
 |  Автор: Ольга Опенько
Когда банки блокируют денежные переводы украинцев: причины
Иллюстративное фото / Getty Images

Банки в Украине обязаны блокировать денежные переводы, если они заметили признаки уголовного правонарушения. Также они могут остановить операцию, которая будет казаться подозрительной. Об этом сообщает Национальный банк.

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"Банк имеет право остановить операцию, если она является подозрительной. Также банк обязан остановить операцию, если есть подозрение, что она имеет признаки уголовного правонарушения. Специально уполномоченный орган может принять решение о приостановлении расходных операций сроком до семи рабочих дней", - говорится в сообщении.

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Также регулятор рассказал, что делать, если клиент или кассир в банке отправил деньги по неправильным реквизитам. 

"Отправьте письменное обращение в банк и укажите все детали. Дождитесь, пока банк установит обстоятельства. Если банк не возвращает денежные средства, обращайтесь в Национальный банк", - пояснили в НБУ.

Отмечается, что в некоторых случаях, чтобы вернуть средства, которые были отправлены по неправильным реквизитам по вине банка, нужно будет обращаться в суд.

Ранее мы писали, что украинцы сократили покупку долларов в банках.

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