Когда банки блокируют денежные переводы украинцев: причины

Банк имеет право остановить операцию, если она является подозрительной

Банки в Украине обязаны блокировать денежные переводы, если они заметили признаки уголовного правонарушения. Также они могут остановить операцию, которая будет казаться подозрительной. Об этом сообщает Национальный банк.

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"Банк имеет право остановить операцию, если она является подозрительной. Также банк обязан остановить операцию, если есть подозрение, что она имеет признаки уголовного правонарушения. Специально уполномоченный орган может принять решение о приостановлении расходных операций сроком до семи рабочих дней", - говорится в сообщении.

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Также регулятор рассказал, что делать, если клиент или кассир в банке отправил деньги по неправильным реквизитам.

"Отправьте письменное обращение в банк и укажите все детали. Дождитесь, пока банк установит обстоятельства. Если банк не возвращает денежные средства, обращайтесь в Национальный банк", - пояснили в НБУ.

Отмечается, что в некоторых случаях, чтобы вернуть средства, которые были отправлены по неправильным реквизитам по вине банка, нужно будет обращаться в суд.

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