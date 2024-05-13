Банки снизили ставки по депозитам

Ставки для населения упали до 11,2%

В апреле 2023 года средние процентные ставки банков на новые депозиты в гривне для населения составили 11,2% годовых, что на 0,1 п.п. ниже, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Процентные ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Депозитный портфель банков для населения вырос на 1,6% до 1,096 трлн гривен и превысил уровень начала года (1,078 трлн гривен).

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Ранее мы писали, что в Минагрополитики уверены, что земли будут расти в цене. В частности, цена на землю будет повышаться и ее ежегодный рост составит 7-10%.