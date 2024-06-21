Банки Украины получили рекордную прибыль: цифры

Доходы банков за январь-май 2024 года выросли на 19,0%

Чистая прибыль после налогообложения платежепособных украинских банков за январь-май 2024 года составила 67,968 млрд гривен, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период пришлого года. Об этом свидетельсвуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Доходы банков за январь-май 2024 года выросли на 19,0% до 204,534 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 23,3% до 143,195 млрд гривен.

Расходы выросли на 15,6% до 136,566 млрд гривен. Банки сократили отчисления в резервы под будущие убытки на -2,054 млрд гривен.

Как заявил НБУ в "Отчете о финансовой стабильности" за июнь 2024 года, устойчивая доходность способствует постоянному наращиванию капитала банками. Это дает НБУ возможность в дальнейшем внедрять европейские регуляторные требования.

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До конца года капитал банков должен полностью покрывать кредитные, рыночные и операционные риски в соответствии с европейскими требованиями.

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