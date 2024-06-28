В Украине проведут проверки отделений Пенсионного фонда

Реализовывать проверки кроме ведомства будут Агентство ООН по делам беженцев, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и БФ "Право на защиту"

В Украине запускается проект "тайный покупатель" в отделениях Пенсионного фонда, чтобы выявить системные недостатки в обслуживании граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Реализовывать проверки кроме ведомства будут Агентство ООН по делам беженцев, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и БФ "Право на защиту".

Мониторинг охватит 84 сервисных центра в 20 областях страны и Киеве. Также будет проведен опрос получателей услуг ПФУ. В частности, планируется проанкетировать до 300 человек в 20 регионах по разным аспектам работы фонда.

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Кроме назначения пенсий и предоставления субсидий, опрос будет касаться процедуры подтверждения личности, использования онлайн-сервисов, доступа к государственным социальным выплатам и т.д.

Все полученные выводы помогут оценить уровень доступности услуг, "клиентоориентированности" органов ПФУ и удовлетворенности полученными административными услугами и сформулировать практические рекомендации по улучшению работы сервисных центров.

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