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Тысячи учителей в Украине не могут получить зарплаты: причина

Педагоги не получают средства, поскольку нет руководителей учебных заведений, имеющих цифровые подписи или печати
 |  Автор: Ольга Опенько
Тысячи учителей в Украине не могут получить зарплаты: причина
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине 10 тысяч педагогов не могут получить зарплаты. Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал в эфире информационного телемарафона.

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Главная причина – это отсутствие руководителей образовательных учреждений, имеющих цифровые подписи.

"К сожалению, есть 48 территориальных громад. Это примерно 10 тысяч педагогов, которые на сегодня не получили заработные платы за апрель. Это происходит потому, что у Министерства образования нет прямого менеджмента каждой школы, потому что ими занимаются местные органы власти, или их учредители", – сказал он.

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По словам главы МОН, педагоги не получают средства, поскольку нет руководителей учебных заведений, имеющих цифровые подписи или печати, чтобы сформировать реестры для выплат.

Отмечается, что Минобразования пытается урегулировать этот вопрос с главами военных администраций.

Ранее мы писали, что  расходы общего фонда госбюджета Украины увеличили на 287 млрд гривен за счет дополнительных внешних заимствований.

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