Как найти работу в Испании беженцам из Украины

Законодательство Испании запрещает трудоустройство лиц без гражданства

24 февраля в Украине началась полномасштабная война России против Украины. Миллионы наших сограждан были вынуждены покинуть Украину, около 25 тысяч украинцев прибыло в Испанию в поисках временной защиты, пишет bigmir.net.

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Работа в Испании для украинских беженцев - что нужно знать

Испания, как и другие страны Европы, упростили правила пересечения границы и пребывания для украинцев на период войны.

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после пересечения границы необходимо обратиться в Центр приема беженцев (OAR) ;

украинцы могут получить профессиональную консультацию адвокатов украинского происхождения можно в Ассоциации молодых юристов (AJA);

после обращения украинец получает документ, подтверждающий факт встречи с сотрудником OAR и получение убежища в стране;

в Испании можно находиться, пока война в Украине продолжается;

оформление документов начинается после одобрения обращения.

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Разрешено находиться в Испании до 90 дней (если пересекать границу с биометрическим паспортом).

Все украинцы в Испании получают документы со статусом "временной защиты".

На данный момент законы страны не предусматривают возможность работы для лиц без гражданства. Однако, это правило касается только официального трудоустройства - нелегальная работа доступна для украинцев.

EPA

Как найти работу в Испании украинцу - список сайтов

Найти работу можно на платформе UA Talents, где есть немало вакансий для украинцев.

Искать работу можно также в социальных сетях. В частности, на Facebook созданы специальные группы, где можно найти ответы на все вопросы по трудоустройству:

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EPA

Также немало предложений на сайтах:

Info Jobs,

Milanuncios,

Infoempleo.

Еще один метод - общаться с местными и говорить им о том, что вы ищете работу.

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Минимальные зарплаты в Испании в 2022 году

С начала 2022 года минимальные зарплаты в Испании выросли на 1% и составили сейчас 764.40 евро (около 24 662.10 гривен).

Средние зарплаты в Испании в 2022 году

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Средние зарплаты в Испании зависят от сферы деятельности и региона.

Например, в Мадриде и Барселоне в среднем получают 2000-2700 евро (около 64 526.70 – 87 111.04 гривен).

В Каталонии – 1700 евро в месяц (около 54 847.69 гривен).

При этом у Эстремадура самая низкая средняя заработная плата – 1300 евро (около 41 942.35 гривен).

EPA

Ранее мы писали, что общая стоимость проживания в Чехии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 827 долларов, не считая стоимости жилья.