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Выезд в Чехию беженцам из Украины - сколько нужно денег
Война в Украине стала причиной того, что многие наши сограждане были вынуждены покинуть Украину и выехать в другую страну. Миллионы украинцев пересекли границы с европейскими странами и стали временными переселенцами. Большое количество поселилось в Чехии пишет bigmir.net.
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Сколько нужно денег на месяц в Чехии
Общая стоимость проживания в Чехии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 827 долларов, не считая стоимости жилья.
Если оценивать средние цены на аренду квартир в городах Чехии, то ценовая политика такая:
- однокомнатная квартира в центре города – 15,2 тыс. грн;
- однокомнатная квартира подальше от центра – 11,7 тыс. грн;
- трехкомнатная квартира в центре города – 25,2 тыс. грн;
- трехкомнатная дальше от центра – ориентировочно 18,5 тыс. грн.
Коммунальные услуги в Чехии стоят в среднем 4,9 тыс. грн.
Правила въезда для украинских беженцев в Чехии
Украинцы получили право на безвизовый въезд на территорию ЕС. Для пересечения границы необходимо иметь с собой:
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- биометрический украинский паспорт,
- ID-карту.
Тест на коронавирус или сертификат о вакцинации не нужен.
Детям достаточно иметь:
- свидетельство о рождении,
- школьный табель.
Также в случае отсутствия загранпаспорта, можно воспользоваться внутренним украинским паспортом или пенсионным удостоверением.
Что дает статус беженца и в Чехии для украинцев в 2022 году
Все украинские беженцы могут обратиться в Региональные центры помощи Украине, которые находятся во всех областных (краевых) центрах республики. В центрах проводится обязательная регистрация граждан Украины. Все украинцы могут:
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- оформить временную помощь ЕС,
- подать заявление на получение статуса беженца.
Статус беженца поможет решить вопросы связанные:
- с визой,
- медицинской страховкой (и получить их),
- получить консультацию по трудоустройству,
- стать на биржу труда,
- получить информацию о доступных вакансиях,
- узнать о школах и садиках для детей,
- получить гуманитарную помощь.
Сколько платят в Чехии украинцам беженцам
В 2022 году в Чехии выросла минимальная заработная плата до 16 200 чешских крон в месяц (около 639 евро).
Однако здесь нужно различать три вида зарплаты :
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- "чистая" заработная плата – количество денег, которые рабочий получает на руки после всех отчислений, уплаты налогов;
- "грубая" зарплата – сколько работник получает до того, как будет высчитано медицинское и социальное страхование;
- "супергрубая" заработная плата – эта сумма содержит "грубую" зарплату + отчисления и налог.
Таким образом, в среднем работники в Чехии получают около 25 000 чешских крон (это не более 1000 евро).
Можно ли беженцам в Чехии работать
После оформления визы на год (в рамках временной защиты), украинцы могут стать на биржу труда или искать работу в Чехии самостоятельно. Также есть возможность открыть карту в банке ČSOB и получить разовую финансовую поддержку 2500 крон.
Полезная информация беженцам из Украины в Чехии
Министерство внутренних дел Чешской Республики:
- +420 974 801 802,
- ukrajina@mvcr.cz.
Министерство иностранных дел Чехии:
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- +380 673 749 701 (генеральное консульство Львова),
- +420 222 264 234 (на чешском языке).
Благотворительная организацяи Чешской Республики:
- +420 731 432 431,
- ukraina.info@charita.cz.
Официальные информационные источники для беженцев с Украины:
- https://www.mvcr.cz;
- https://www.nasiukrajinci.cz/?lang=ua;
- https://www.stojimezaukrajinou.cz/ua.
Ранее мы писали, что все граждане Украины, чье имущество пострадало или было потеряно из-за вооруженной агрессии России, имеют право на компенсацию.