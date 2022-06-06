Выезд в Чехию беженцам из Украины - сколько нужно денег

Что дает статус беженца в Чехии для украинцев в 2022 году, правила въезда в страну, а также другая полезная информация

Война в Украине стала причиной того, что многие наши сограждане были вынуждены покинуть Украину и выехать в другую страну. Миллионы украинцев пересекли границы с европейскими странами и стали временными переселенцами. Большое количество поселилось в Чехии пишет bigmir.net.

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Сколько нужно денег на месяц в Чехии

Общая стоимость проживания в Чехии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 827 долларов, не считая стоимости жилья.

EPA

Если оценивать средние цены на аренду квартир в городах Чехии, то ценовая политика такая:

однокомнатная квартира в центре города – 15,2 тыс. грн;

однокомнатная квартира подальше от центра – 11,7 тыс. грн;

трехкомнатная квартира в центре города – 25,2 тыс. грн;

трехкомнатная дальше от центра – ориентировочно 18,5 тыс. грн.

Коммунальные услуги в Чехии стоят в среднем 4,9 тыс. грн.

Правила въезда для украинских беженцев в Чехии

Украинцы получили право на безвизовый въезд на территорию ЕС. Для пересечения границы необходимо иметь с собой:

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биометрический украинский паспорт,

ID-карту.

Тест на коронавирус или сертификат о вакцинации не нужен.

Детям достаточно иметь:

свидетельство о рождении,

школьный табель.

Также в случае отсутствия загранпаспорта, можно воспользоваться внутренним украинским паспортом или пенсионным удостоверением.

EPA

Что дает статус беженца и в Чехии для украинцев в 2022 году

Все украинские беженцы могут обратиться в Региональные центры помощи Украине, которые находятся во всех областных (краевых) центрах республики. В центрах проводится обязательная регистрация граждан Украины. Все украинцы могут:

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оформить временную помощь ЕС,

подать заявление на получение статуса беженца.

Статус беженца поможет решить вопросы связанные:

с визой,

медицинской страховкой (и получить их),

получить консультацию по трудоустройству,

стать на биржу труда,

получить информацию о доступных вакансиях,

узнать о школах и садиках для детей,

получить гуманитарную помощь.

EPA

Сколько платят в Чехии украинцам беженцам

В 2022 году в Чехии выросла минимальная заработная плата до 16 200 чешских крон в месяц (около 639 евро).

Однако здесь нужно различать три вида зарплаты :

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"чистая" заработная плата – количество денег, которые рабочий получает на руки после всех отчислений, уплаты налогов;

"грубая" зарплата – сколько работник получает до того, как будет высчитано медицинское и социальное страхование;

"супергрубая" заработная плата – эта сумма содержит "грубую" зарплату + отчисления и налог.

Таким образом, в среднем работники в Чехии получают около 25 000 чешских крон (это не более 1000 евро).

EPA

Можно ли беженцам в Чехии работать

После оформления визы на год (в рамках временной защиты), украинцы могут стать на биржу труда или искать работу в Чехии самостоятельно. Также есть возможность открыть карту в банке ČSOB и получить разовую финансовую поддержку 2500 крон.

Полезная информация беженцам из Украины в Чехии

EPA

Министерство внутренних дел Чешской Республики:

+420 974 801 802,

ukrajina@mvcr.cz.

Министерство иностранных дел Чехии:

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+380 673 749 701 (генеральное консульство Львова),

+420 222 264 234 (на чешском языке).

Благотворительная организацяи Чешской Республики:

+420 731 432 431,

ukraina.info@charita.cz.

Официальные информационные источники для беженцев с Украины:

https://www.mvcr.cz;

https://www.nasiukrajinci.cz/?lang=ua;

https://www.stojimezaukrajinou.cz/ua.

EPA

Ранее мы писали, что все граждане Украины, чье имущество пострадало или было потеряно из-за вооруженной агрессии России, имеют право на компенсацию.