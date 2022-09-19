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В Украине стало меньше официальных безработных
В Украине сократилось количество зарегистрированных безработных граждан. В частности, официально в августе в Украине зарегистрировано 278 тысяч безработных, из них только 36% – это мужчины. Это самый маленький показатель с начала войны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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"В течение августа по официальным данным пошло улучшение статистики по наличию вакансий. Так показатель вакансий на 1000 человек в месяц вырос на 25%", — говорится в сообщении.
Что касается регионов, то самая плохая ситуация по безработице в областях:
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- Днепропетровская 22,2%
- Харьковская 20,5%
- Запорожская 17,8%
Наименьший уровень безработицы в областях:
- Черновицкая 3,9%
- Закарпатская и Тернопольская 5,8%
- Волынская 6,5%
Ранее мы писали, что жилье на первичном рынке в Украине может подорожать, так как государство изменило требования к застройщикам.