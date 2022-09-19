В Украине стало меньше официальных безработных

Показатель вакансий на 1000 человек в месяц вырос на 25%

В Украине сократилось количество зарегистрированных безработных граждан. В частности, официально в августе в Украине зарегистрировано 278 тысяч безработных, из них только 36% – это мужчины. Это самый маленький показатель с начала войны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"В течение августа по официальным данным пошло улучшение статистики по наличию вакансий. Так показатель вакансий на 1000 человек в месяц вырос на 25%", — говорится в сообщении.

Что касается регионов, то самая плохая ситуация по безработице в областях:

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Днепропетровская 22,2%

Харьковская 20,5%

Запорожская 17,8%

Наименьший уровень безработицы в областях:

Черновицкая 3,9%

Закарпатская и Тернопольская 5,8%

Волынская 6,5%

Ранее мы писали, что жилье на первичном рынке в Украине может подорожать, так как государство изменило требования к застройщикам.