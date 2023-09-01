Война в Украине: когда детям можно не ходить в школу

Детям, которые не спали ночью из-за тревоги, лучше дать перерыв

После ночных обстрелов детям можно не идти в школу при физическом и психологическом истощении. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в интервью "Суспільне".

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"Если ребенок истощен физически и психологически, не выспался, давайте руководствоваться логикой. Мы же не отправляем ребенка в школу когда он себя плохо чувствует, когда заболел. Мы смотрим на его состояние, доверяем ему", - пояснил Лесовой.

Даже если в школе есть укрытие, детям, которые не спали ночью, лучше дать перерыв, чтобы они смогли наверстать упущенные знания после восстановления сил. В частности с этим им могут помочь такие инструменты, как Всеукраинская школа онлайн.

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Лисовой добавил, что каждый ребенок имеет собственный ресурс, психологическую структуру и реакцию на те или иные случаи. В связи с этим нельзя применять одни рамки ко всем школьникам.

Ранее мы писали, что с 1 сентября укрытия, обустроенные в школах Киева, будут работать круглосуточно, но во время занятий приоритет в размещении во время тревоги в них будет отдаваться именно детям.