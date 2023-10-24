Рынок труда в Украине: какие профессии самые востребованные

Сохраняется высокий спрос на представителей рабочих профессий и сферы торговли

В 2023 году новые рабочие места через Государственную службу занятости нашли более 173 тысяч украинцев. Об этом информирует пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на данные госслужбы.

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Сохраняется высокий спрос на представителей рабочих профессий и сферы торговли.

Также почти 25 тысяч граждан прошли переподготовку, а 14,5 тысячи получили ваучеры на обучение.

Новую профессию получают по профессиям:

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продавец,

повар,

швея,

администратор,

бухгалтер,

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кассир,

парикмахер,

водитель,

электрогазосварщик,

тракторист.

Ранее мы писали, что правительство внесло изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.