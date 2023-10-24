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Рынок труда в Украине: какие профессии самые востребованные

Сохраняется высокий спрос на представителей рабочих профессий и сферы торговли
 |  Автор: Ольга Опенько
Рынок труда в Украине: какие профессии самые востребованные
Иллюстративное фото / depositphotos

В 2023 году новые рабочие места через Государственную службу занятости нашли более 173 тысяч украинцев. Об этом информирует пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на данные госслужбы.

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Сохраняется высокий спрос на представителей рабочих профессий и сферы торговли.

Также почти 25 тысяч граждан прошли переподготовку, а 14,5 тысячи получили ваучеры на обучение.

Новую профессию получают по профессиям:

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  • продавец,
  • повар,
  • швея,
  • администратор,
  • бухгалтер,

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  • кассир,
  • парикмахер,
  • водитель,
  • электрогазосварщик,
  • тракторист.

Ранее мы писали, что правительство внесло изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных  лиц.

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