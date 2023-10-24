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Рынок труда в Украине: какие профессии самые востребованные
В 2023 году новые рабочие места через Государственную службу занятости нашли более 173 тысяч украинцев. Об этом информирует пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на данные госслужбы.
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Сохраняется высокий спрос на представителей рабочих профессий и сферы торговли.
Также почти 25 тысяч граждан прошли переподготовку, а 14,5 тысячи получили ваучеры на обучение.
Новую профессию получают по профессиям:
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- продавец,
- повар,
- швея,
- администратор,
- бухгалтер,
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- кассир,
- парикмахер,
- водитель,
- электрогазосварщик,
- тракторист.
Ранее мы писали, что правительство внесло изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.