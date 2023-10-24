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Сверхурочная работа в Польше: права и компенсация

Согласно Трудовому кодексу Польши, максимальное количество рабочих часов в неделю – 40
 |  Автор: Ольга Опенько
Сверхурочная работа в Польше: права и компенсация
Иллюстративное фото / depositphotos

Каждый работник в Польше имеет право на оплату сверхурочного труда, который регулируется законодательством. Что нужно знать об условиях сверхурочной работы, пишет ukrainianinpoland.pl.

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Согласно Трудовому кодексу Польши, максимальное количество рабочих часов в неделю – 40.

Работа вне рабочего графика разрешается при двух условиях:

  • при экстренных ситуациях: когда есть угроза жизни, здоровью, окружающей среде, нужно устранить последствия аварии;
  • в случае необходимости работодателя быстро закончить определенный вид работы.

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В Польше сверхурочный труд возможен в следующих отраслях:

  • медицина;
  • заводы и фабрики;
  • компании, занимающиеся перевозкой пассажиров;
  • магазины и супермаркеты, особенно во время больших распродаж;
  • рестораны, пекарни, кафе и кафе. Часто там большая загрузка в праздничные дни;
  • информационные технологии и программирование – в случае, когда нужно закончить проект в сфере IT или возникновение непредсказуемой ситуации;
  • рекламные агентства, киностудии, телевидение, модельный бизнес.

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В то же время, к сверхурочной работе могут привлекать педагогов, строителей, сотрудников банка и отелей. При трудоустройстве нужно сразу уточнять, бывает ли сверхурочная работа в компании и как это оплачивается.

Законодательство Польши запрещает привлекать к сверхурочной работе несовершеннолетних, людей с инвалидностью или с определенными заболеваниями, беременных и матерей, имеющих младенцев.

В то же время, отказаться работать сверхурочно в других случаях можно по веским основаниям:

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  • работник болеет;
  • должен заботиться о ребенке.
  • по собственному желанию;
  • если принуждение к сверхурочной работе неправомерно или противоречит нормам морали.

Сколько часов можно работать сверхурочно

Нормы сверхурочного труда прописаны в Трудовом кодексе Польши. В частности, за день может быть не более 5 часов переработки – в общей сложности до 13 часов. За год количество сверхурочных часов не должно превышать 150.

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Лишние часы работы оплачиваются в размере 100% в следующих случаях:

  • ночью;
  • в выходной или праздничный день;
  • в выходной, ставший компенсацией за ранее отработанное время.

В других случаях сверхурочное рабочее время покрывается на 50% от оплаты за работу в обычные рабочие часы.

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