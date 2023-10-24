- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2023
Сверхурочная работа в Польше: права и компенсация
Каждый работник в Польше имеет право на оплату сверхурочного труда, который регулируется законодательством. Что нужно знать об условиях сверхурочной работы, пишет ukrainianinpoland.pl.
Читайте также: Работа в Украине: количество вакансий достигло максимума
Согласно Трудовому кодексу Польши, максимальное количество рабочих часов в неделю – 40.
Работа вне рабочего графика разрешается при двух условиях:
- при экстренных ситуациях: когда есть угроза жизни, здоровью, окружающей среде, нужно устранить последствия аварии;
- в случае необходимости работодателя быстро закончить определенный вид работы.
Читайте также: Рынок труда в Украине: мошенники обманывают при поиске работы
В Польше сверхурочный труд возможен в следующих отраслях:
- медицина;
- заводы и фабрики;
- компании, занимающиеся перевозкой пассажиров;
- магазины и супермаркеты, особенно во время больших распродаж;
- рестораны, пекарни, кафе и кафе. Часто там большая загрузка в праздничные дни;
- информационные технологии и программирование – в случае, когда нужно закончить проект в сфере IT или возникновение непредсказуемой ситуации;
- рекламные агентства, киностудии, телевидение, модельный бизнес.
Читайте также: Воинский учет в Украине: кого не возьмут на работу
В то же время, к сверхурочной работе могут привлекать педагогов, строителей, сотрудников банка и отелей. При трудоустройстве нужно сразу уточнять, бывает ли сверхурочная работа в компании и как это оплачивается.
Законодательство Польши запрещает привлекать к сверхурочной работе несовершеннолетних, людей с инвалидностью или с определенными заболеваниями, беременных и матерей, имеющих младенцев.
В то же время, отказаться работать сверхурочно в других случаях можно по веским основаниям:
Читайте также: Убытки украинского агросектора от войны выросли: цифры
- работник болеет;
- должен заботиться о ребенке.
- по собственному желанию;
- если принуждение к сверхурочной работе неправомерно или противоречит нормам морали.
Сколько часов можно работать сверхурочно
Нормы сверхурочного труда прописаны в Трудовом кодексе Польши. В частности, за день может быть не более 5 часов переработки – в общей сложности до 13 часов. За год количество сверхурочных часов не должно превышать 150.
Читайте также: Работа в Украине: кому повысили зарплаты
Лишние часы работы оплачиваются в размере 100% в следующих случаях:
- ночью;
- в выходной или праздничный день;
- в выходной, ставший компенсацией за ранее отработанное время.
В других случаях сверхурочное рабочее время покрывается на 50% от оплаты за работу в обычные рабочие часы.
Ранее мы писали, что долги украинцев растут.