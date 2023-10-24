Сверхурочная работа в Польше: права и компенсация

Согласно Трудовому кодексу Польши, максимальное количество рабочих часов в неделю – 40

Каждый работник в Польше имеет право на оплату сверхурочного труда, который регулируется законодательством. Что нужно знать об условиях сверхурочной работы, пишет ukrainianinpoland.pl.

Читайте также: Работа в Украине: количество вакансий достигло максимума

Согласно Трудовому кодексу Польши, максимальное количество рабочих часов в неделю – 40.

Работа вне рабочего графика разрешается при двух условиях:

при экстренных ситуациях: когда есть угроза жизни, здоровью, окружающей среде, нужно устранить последствия аварии;

в случае необходимости работодателя быстро закончить определенный вид работы.

Читайте также: Рынок труда в Украине: мошенники обманывают при поиске работы

В Польше сверхурочный труд возможен в следующих отраслях:

медицина;

заводы и фабрики;

компании, занимающиеся перевозкой пассажиров;

магазины и супермаркеты, особенно во время больших распродаж;

рестораны, пекарни, кафе и кафе. Часто там большая загрузка в праздничные дни;

информационные технологии и программирование – в случае, когда нужно закончить проект в сфере IT или возникновение непредсказуемой ситуации;

рекламные агентства, киностудии, телевидение, модельный бизнес.

Читайте также: Воинский учет в Украине: кого не возьмут на работу

В то же время, к сверхурочной работе могут привлекать педагогов, строителей, сотрудников банка и отелей. При трудоустройстве нужно сразу уточнять, бывает ли сверхурочная работа в компании и как это оплачивается.

Законодательство Польши запрещает привлекать к сверхурочной работе несовершеннолетних, людей с инвалидностью или с определенными заболеваниями, беременных и матерей, имеющих младенцев.

В то же время, отказаться работать сверхурочно в других случаях можно по веским основаниям:

Читайте также: Убытки украинского агросектора от войны выросли: цифры

работник болеет;

должен заботиться о ребенке.

по собственному желанию;

если принуждение к сверхурочной работе неправомерно или противоречит нормам морали.

Сколько часов можно работать сверхурочно

Нормы сверхурочного труда прописаны в Трудовом кодексе Польши. В частности, за день может быть не более 5 часов переработки – в общей сложности до 13 часов. За год количество сверхурочных часов не должно превышать 150.

Читайте также: Работа в Украине: кому повысили зарплаты

Лишние часы работы оплачиваются в размере 100% в следующих случаях:

ночью;

в выходной или праздничный день;

в выходной, ставший компенсацией за ранее отработанное время.

В других случаях сверхурочное рабочее время покрывается на 50% от оплаты за работу в обычные рабочие часы.

Ранее мы писали, что долги украинцев растут.