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В Украине стартовала регистрация на мультитест для абитуриентов
Регистрация на Национальный мультипредметный тест (НМТ) стартовала в четверг, 14 марта. Об этом информирует пресс-служба Минобразования и министра образования и науки Оксена Лисового в Twitter (X).
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Регистрация абитуриентов на мультитест продлится с 14 марта по 11 апреля включительно.
Основная сессия НМТ состоится с 14 мая по 25 июня, а дополнительная - с 11 по 19 июля. Сдать мультитест можно будет как в Украине, так и за рубежом. Министр отметил, что уже 28 стран подтвердили готовность создать в их городах временные экзаменационные центры для украинцев.
Как зарегистрироваться на НМТ-2024
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Регистрация на мультитест проходит через личный кабинет Украинского центра оценки качества образования. Чтобы создать персональный кабинет, нужно указать личные данные:
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код), фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность.
- Затем нужно указать регистрационные данные (контактную информацию, категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет", указать необходимость создания особых (специальных) условий, выбрать из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населенный пункт в Украине или за рубежом.
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- Загрузить скан-копии и/или фотокопии регистрационных документов.
- Отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценки качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.
Напомним, после полномасштабного вторжения на смену ВНО был введен Национальный мультипредметный тест (НМТ).
Ранее мы писали, что с 1 сентября укрытия, обустроенные в школах Киева, будут работать круглосуточно, но во время занятий приоритет в размещении во время тревоги в них будет отдаваться именно детям.