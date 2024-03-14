В Украине стартовала регистрация на мультитест для абитуриентов

Регистрация абитуриентов на мультитест продлится с 14 марта по 11 апреля включительно

Регистрация на Национальный мультипредметный тест (НМТ) стартовала в четверг, 14 марта. Об этом информирует пресс-служба Минобразования и министра образования и науки Оксена Лисового в Twitter (X).

Читайте также: Реформа высшего образования в Украине: сколько студентов получат господдержку

Регистрация абитуриентов на мультитест продлится с 14 марта по 11 апреля включительно.

Основная сессия НМТ состоится с 14 мая по 25 июня, а дополнительная - с 11 по 19 июля. Сдать мультитест можно будет как в Украине, так и за рубежом. Министр отметил, что уже 28 стран подтвердили готовность создать в их городах временные экзаменационные центры для украинцев.

Как зарегистрироваться на НМТ-2024

Читайте также: Выбор предметов и гранты на учебу: изменения для студентов

Регистрация на мультитест проходит через личный кабинет Украинского центра оценки качества образования. Чтобы создать персональный кабинет, нужно указать личные данные:

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код), фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность.

Затем нужно указать регистрационные данные (контактную информацию, категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет", указать необходимость создания особых (специальных) условий, выбрать из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населенный пункт в Украине или за рубежом.

Читайте также: Учеба в военное время: в школьные укрытия проведут Wi-Fi

Загрузить скан-копии и/или фотокопии регистрационных документов.

Отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценки качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.

Напомним, после полномасштабного вторжения на смену ВНО был введен Национальный мультипредметный тест (НМТ).

Ранее мы писали, что с 1 сентября укрытия, обустроенные в школах Киева, будут работать круглосуточно, но во время занятий приоритет в размещении во время тревоги в них будет отдаваться именно детям.