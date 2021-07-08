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Рынок электроэнергии в Украине: Минэнерго создаст "черный список" для нарушителей

Нарушителям временно будут ограничивать доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам
 |  Автор: Ольга Опенько
Рынок электроэнергии в Украине: Минэнерго создаст "черный список" для нарушителей
Рынок электроэнергии / depositphotos

В Украине намерены создать перечень нарушителей на рынке электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Нарушителям временно будут ограничивать доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.

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Уточняется, что инициатором  введения таких изменений стали "Гарантированный покупатель" и УЭБ. В Минэнергетики отмечают, что на отдельных сегментах рынка наблюдается ситуация искажения ценообразования и присутствуют манипуляции на рынке двусторонних договоров.

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Так, отдельные трейдеры не выполняют свои обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам, согласно договору, и нарушают условия оплаты.

Данные действия приводят к ухудшению финансово-экономического состояния производителей электроэнергии и усложняют подготовку предприятий к прохождению осенне-зимнего периода.

Ранее мы писали, что до 8 июля будет действовать ценовое ограничение на электроэнергию "рынка на сутки вперед" на уровне 734,9 грн/МВт-ч.

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