Почта

Тарифы на электроэнергию в Украине пересчитают: кто заплатит больше

Низкие тарифы приводят к долгам и дефициту средств на генерацию электроэнергии
 |  Автор: Ольга Опенько
Тарифы на электроэнергию в Украине пересчитают: кто заплатит больше
Тарифы на электроэнергию в Украине / depositphotos

В Украине ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Пересмотр запланирован на август текущего года, пишет Обозреватель.

Читайте также: Тариф на электричество в Украине снизят: кого коснется

Отмечается, что тем, кто тратит до 100 кВт*час в месяц, повышение не грозит. При этом те семьи, которые используют от 500 кВт*час, будут платить в несколько раз больше.

Всего планируют ввести четыре разных тарифа, которые будут зависеть от объемов потребления:

  • до 100кВт*час,
  • от 100 до 300 кВт*час,
  • от 300 до 500 кВт*час и
  • больше 500 кВт*час электроэнергии.

Читайте также: Тарифы на газ в июле обновлены: сколько заплатят украинцы

Стоит отметить, что реальная стоимость электроэнергии, с учетом расходов на доставку и производство, составляет не менее 2,5 грн. Действующий тариф в 1,68 грн за кВт*час покрывает расходы на доставку, но не дает возможности оплачивать расходы на генерацию.

Таким образом, низкие тарифы приводят к долгам  и дефициту средств на генерацию электроэнергии.

Ранее мы писали, что в Киеве можно будет внести авансовый платеж за отопление. Такие платежи помогут вовремя начать отопительный период в столице. Кроме того, нагрузка на потребителей зимой уменьшится.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
20.07.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 27.12 31.90 0.33
Продажа 27.29 32.24 0.38
Все курсы наличных валют...
20.07.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 27.21 32.03 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK