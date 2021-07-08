Тарифы на электроэнергию в Украине пересчитают: кто заплатит больше

Низкие тарифы приводят к долгам и дефициту средств на генерацию электроэнергии

| Автор: Ольга Опенько

В Украине ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Пересмотр запланирован на август текущего года, пишет Обозреватель.

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Отмечается, что тем, кто тратит до 100 кВт*час в месяц, повышение не грозит. При этом те семьи, которые используют от 500 кВт*час, будут платить в несколько раз больше.

Всего планируют ввести четыре разных тарифа, которые будут зависеть от объемов потребления:

до 100кВт*час,

от 100 до 300 кВт*час,

от 300 до 500 кВт*час и

больше 500 кВт*час электроэнергии.

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Стоит отметить, что реальная стоимость электроэнергии, с учетом расходов на доставку и производство, составляет не менее 2,5 грн. Действующий тариф в 1,68 грн за кВт*час покрывает расходы на доставку, но не дает возможности оплачивать расходы на генерацию.

Таким образом, низкие тарифы приводят к долгам и дефициту средств на генерацию электроэнергии.

Ранее мы писали, что в Киеве можно будет внести авансовый платеж за отопление. Такие платежи помогут вовремя начать отопительный период в столице. Кроме того, нагрузка на потребителей зимой уменьшится.