Население Украины может сократиться до 35 миллионов, – ООН

Украина является одним из лидеров по уровню старения населения в Европе

Население Украины продолжает рекордно сокращаться и, вероятно, снизится до 35 млн к 2050 году. Об этом говорится в аналитической справке Организации объединенных наций по демографическим процессам в Украине.

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На данный факт влияют:

низкий коэффициент рождаемости,

высокий уровень смертности,

постоянный рост уровня внешней миграции.

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Кроме того, недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей.

Также уточняется, что неинфекционные болезни являются одними из основных причин одной из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин.

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Там уточняют, что, по данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 млн. украинских работников, и их численность, вероятно, будет расти дальше.

В Организации отмечают, что при текущих уровнях сокращение населения численность людей трудоспособного возраста сократится на 30% к 2050 году, а также добавляют, что Украина является одним из лидеров по уровню старения населения в Европе.

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В связи с указанными фактами, в ООН предлагают Украине принять ряд мер, способствующих улучшению демографической ситуации, среди которых, в частности:

проведение переписи населения,

внедрение недискриминационной политики для обеспечения инклюзивности,

создание условий для усиления гендерного равенства,

продолжение реформы здравоохранения.

Также правительства рекомендуют создать комплексную систему управления миграцией.

Ранее мы писали, что в Украине воровство коммуналки достигает 5% общего потребления, а это - сотни миллионов гривен ежемесячно. Для махинаций с показателями, граждане устанавливают специальные магниты на счетчики, которые замедляют их работу. При этом, если нарушения обнаружат коммунальщики, то штрафа избежать уже не удастся.