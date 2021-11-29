Почта

Население Украины может сократиться до 35 миллионов, – ООН

Украина является одним из лидеров по уровню старения населения в Европе
 |  Автор: Ольга Опенько
Население Украины может сократиться до 35 миллионов, – ООН
Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов / depositphotos

Население Украины продолжает рекордно сокращаться и, вероятно, снизится до 35 млн к 2050 году. Об этом говорится в аналитической справке Организации объединенных наций по демографическим процессам в Украине.

Читайте также: Население Украины сокращается – Госстат

На данный факт влияют:

  • низкий коэффициент рождаемости,
  •  высокий уровень смертности,
  • постоянный рост уровня внешней миграции.

Читайте также: Где население хранит деньги: рейтинг банков

Кроме того, недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей.

Также уточняется, что неинфекционные болезни являются одними из основных причин одной из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин.

Читайте также: Смертность в Украине снизилась: цифры

Там уточняют, что, по данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 млн. украинских работников, и их численность, вероятно, будет расти дальше.

В Организации отмечают, что при текущих уровнях сокращение населения численность людей трудоспособного возраста сократится на 30% к 2050 году, а также добавляют, что Украина является одним из лидеров по уровню старения населения в Европе.

Читайте также: Индексация пенсий в Украине в 2022 году - кто и сколько получит

В связи с указанными фактами, в ООН предлагают Украине принять ряд мер, способствующих улучшению демографической ситуации, среди которых, в частности:

  • проведение переписи населения,
  • внедрение недискриминационной политики для обеспечения инклюзивности,
  • создание условий для усиления гендерного равенства,
  • продолжение реформы  здравоохранения.

Также правительства рекомендуют создать комплексную систему управления миграцией.

Ранее мы писали, что в Украине воровство коммуналки достигает 5% общего потребления, а это - сотни миллионов гривен ежемесячно. Для махинаций с показателями, граждане устанавливают специальные магниты на счетчики, которые замедляют их работу. При этом, если нарушения обнаружат коммунальщики, то штрафа избежать уже не удастся.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
03.12.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 27.19 30.70 0.33
Продажа 27.41 31.08 0.38
Все курсы наличных валют...
03.12.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 27.29 30.94 0.37
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK