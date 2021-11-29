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Население Украины может сократиться до 35 миллионов, – ООН
Население Украины продолжает рекордно сокращаться и, вероятно, снизится до 35 млн к 2050 году. Об этом говорится в аналитической справке Организации объединенных наций по демографическим процессам в Украине.
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На данный факт влияют:
- низкий коэффициент рождаемости,
- высокий уровень смертности,
- постоянный рост уровня внешней миграции.
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Кроме того, недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей.
Также уточняется, что неинфекционные болезни являются одними из основных причин одной из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин.
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Там уточняют, что, по данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 млн. украинских работников, и их численность, вероятно, будет расти дальше.
В Организации отмечают, что при текущих уровнях сокращение населения численность людей трудоспособного возраста сократится на 30% к 2050 году, а также добавляют, что Украина является одним из лидеров по уровню старения населения в Европе.
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В связи с указанными фактами, в ООН предлагают Украине принять ряд мер, способствующих улучшению демографической ситуации, среди которых, в частности:
- проведение переписи населения,
- внедрение недискриминационной политики для обеспечения инклюзивности,
- создание условий для усиления гендерного равенства,
- продолжение реформы здравоохранения.
Также правительства рекомендуют создать комплексную систему управления миграцией.
Ранее мы писали, что в Украине воровство коммуналки достигает 5% общего потребления, а это - сотни миллионов гривен ежемесячно. Для махинаций с показателями, граждане устанавливают специальные магниты на счетчики, которые замедляют их работу. При этом, если нарушения обнаружат коммунальщики, то штрафа избежать уже не удастся.