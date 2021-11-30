- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Apple поможет Украине провести перепись населения
Американская корпорация Apple поможет Украине провести перепись населения. Об этом глава государства Владимир Зеленский написал в Twitter.
Читайте также: Население Украины может сократиться до 35 миллионов, – ООН
"Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифры и этим технологическим гигантом. Цифровизация - безусловный приоритет для нашего государства", - сообщил президент.
Читайте также: Население Украины сокращается – Госстат
Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple.
Меморандум предусматривает:
Читайте также: Где население хранит деньги: рейтинг банков
- сотрудничество,
- обмен информацией,
- поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless.
Американская компания также поможет повысить уровень цифровой грамотности украинцев.
Ранее мы писали, что недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей.