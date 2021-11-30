Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple

Американская корпорация Apple поможет Украине провести перепись населения. Об этом глава государства Владимир Зеленский написал в Twitter.

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"Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифры и этим технологическим гигантом. Цифровизация - безусловный приоритет для нашего государства", - сообщил президент.

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Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple.

Меморандум предусматривает:

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сотрудничество,

обмен информацией,

поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless.

Американская компания также поможет повысить уровень цифровой грамотности украинцев.

Ранее мы писали, что недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей.