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Производители продуктов смогли купить льготный газ по 6-12 гривен

Средневзвешенная цена по итогам торгов составила 11,59 тыс. грн за тыс. куб. м.
 |  Автор: Ольга Опенько
Производители продуктов смогли купить льготный газ по 6-12 гривен
Иллюстративное фото / depositphotos

Вчера, 17 января, на Украинской энергетической бирже состоялись первые торги по продаже газа собственной добычи для производителей социально значимых товаров. Об этом свидетельствует информация на сайте биржи.

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Уточняется, что по итогам реализован весь выставленный объем природного газа - 1,35 млн кубометров.

Так, на первых торгах газ продавали 7 добывающих компаний по цене от 6,15 тыс. до 17,77 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

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Средневзвешенная цена по итогам торгов составила 11,59 тыс. грн за тыс. куб. м.

  • В частности, ЧАО "Укргаздобыча" выставило к продаже 71 тыс. кубометров газа ресурса января со стартовой ценой 14,48 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.
  • ЧАО "Природные ресурсы выставило 50 тыс. кубометров ресурса января по стартовой цене 14 082 грн. за тыс. куб. м (с НДС) на условиях предоплаты.
  • ООО "Восточный геологический союз" выставило 15 тыс. куб. м ресурса января по стартовой цене 10,31 тыс. грн. за тыс. куб. м (с НДС) на условиях предоплаты.
  • ООО "Эско-Север" выставило на продажу 289,98 тыс. куб. м ресурса января по стартовой цене 17,77 тыс. грн. за тыс. куб. м (с НДС) на условиях предоплаты.
  • ПАО "Укрнафта" также выставило на продажу 150 тыс. куб. м ресурса января по стартовой цене 18,39 тыс. грн. за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.
  • ООО "Косул" выставило на продажу 60 тыс. куб. м ресурса января по стартовой цене 6 153,6 грн. за тыс. куб. м (с НДС) на условиях предоплаты.
  • ЧАО "Нефтегаздобыча" выставило на продажу 860 тыс. куб. м ресурса января по стартовой цене 9,54 тыс. грн. за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.

Напомним, Кабинет Министров ввел  государственное регулирование цен на ряд продуктов из-за их роста.

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