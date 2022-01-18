Производители продуктов смогли купить льготный газ по 6-12 гривен

Средневзвешенная цена по итогам торгов составила 11,59 тыс. грн за тыс. куб. м.

Вчера, 17 января, на Украинской энергетической бирже состоялись первые торги по продаже газа собственной добычи для производителей социально значимых товаров. Об этом свидетельствует информация на сайте биржи.

Читайте также: Запасы газа Украины сократились до минимального за два года уровня

Уточняется, что по итогам реализован весь выставленный объем природного газа - 1,35 млн кубометров.

Так, на первых торгах газ продавали 7 добывающих компаний по цене от 6,15 тыс. до 17,77 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

Читайте также: Ритейлеры просят Кабмин отложить введение предельной наценки на ряд продуктов

Средневзвешенная цена по итогам торгов составила 11,59 тыс. грн за тыс. куб. м.

В частности, ЧАО "Укргаздобыча" выставило к продаже 71 тыс. кубометров газа ресурса января со стартовой ценой 14,48 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.

ЧАО "Природные ресурсы выставило 50 тыс. кубометров ресурса января по стартовой цене 14 082 грн. за тыс. куб. м (с НДС) на условиях предоплаты.

ООО "Восточный геологический союз" выставило 15 тыс. куб. м ресурса января по стартовой цене 10,31 тыс. грн. за тыс. куб. м (с НДС) на условиях предоплаты.

ООО "Эско-Север" выставило на продажу 289,98 тыс. куб. м ресурса января по стартовой цене 17,77 тыс. грн. за тыс. куб. м (с НДС) на условиях предоплаты.

ПАО "Укрнафта" также выставило на продажу 150 тыс. куб. м ресурса января по стартовой цене 18,39 тыс. грн. за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.

ООО "Косул" выставило на продажу 60 тыс. куб. м ресурса января по стартовой цене 6 153,6 грн. за тыс. куб. м (с НДС) на условиях предоплаты.

ЧАО "Нефтегаздобыча" выставило на продажу 860 тыс. куб. м ресурса января по стартовой цене 9,54 тыс. грн. за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.

Напомним, Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов из-за их роста.