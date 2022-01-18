Ставки по еврооблигациям Украины подскочили к 27% годовым

Цена самых "коротких" бумаг с погашением в сентябре 2022 года упала еще на 3,3%

Еврооблигации с погашением в 2023-2024 годах снизились в цене на 2,3-3,3% / depositphotos

На европейских биржах идет распродажа еврооблигаций Украины. Вчера, 17 января, котировки украинских еврооблигаций упали еще на 2,3-4,6% (в зависимости от срока погашения) информирует Bloomberg.

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Так, цена самых "коротких" бумаг с погашением в сентябре 2022 года упала еще на 3,3%, в результате чего ставка к погашению по ним подскочила с 19,5% до рекордных 26,5%.

Еврооблигации с погашением в 2023-2024 годах снизились в цене на 2,3-3,3%, что привело к скачку их доходности на 2,2-2,5 процентного пункта (п.п.) – соответственно примерно до 16,3 % и 16%.

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Из-за падения цен еврооблигаций с погашением в 2025-2026 годах на 4,3-4,6% ставки по ним увеличились почти на 2,3-1,6 в. п. – примерно до 14,5% и 13,2% соответственно.

Доходность бумаг с погашением в 2027 году, которые подешевели на 2,9%, достигла почти 12%, а самые длинные еврооблигации с погашением в 2032 году, упавшие в цене на 2,3%, теперь имеют ставку к погашению более 11%. % годовых.

Также на 2,7% подешевели и ВВП-варранты до - 74,2% от номинала.

Ранее мы писали, что денежная масса Украины в 2021 году увеличился на 12%, в то время как в 2020 году – на 28,6%, а в 2019 году – на 12,6%.