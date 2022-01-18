Падение гривны: в НБУ назвали причины

В настоящее время валютный рынок Украины "обладает надежной макроэкономической основой, а также является значительно устойчивым к шокам"

Главной причиной падения гривны в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

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Он отметил, что произошло усиление спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов на валютном рынке Украины. Так, было продано с начала года облигаций на общую сумму более 5 млрд грн и куплено валюты на сумму $264 млн.

Кроме того, традиционно в январе наблюдается определенное уменьшение продаж валюты предприятиями АПК.

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В регуляторе добавляют, что в настоящее время валютный рынок Украины "обладает надежной макроэкономической основой, а также является значительно устойчивым к шокам".

"Национальный банк остается приверженным принципам гибкого курсообразования с сглаживанием при необходимости чрезмерных курсовых колебаний. Именно такие подходы определены в Основах денежно-кредитной политики, и Национальный банк строго их придерживается, несмотря на периодические ситуативные всплески давления на валютном рынке в ту или иную сторону", - говорится в позиции регулятора.

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Таким образом, в январе 2022 г. НБУ активно сглаживает чрезмерные курсовые колебания путем интервенций по продаже валюты на рынке. Так, с начала года Нацбанк продал на рынке 581 млн долларов.

"В случае, если ситуативные факторы будут усиливать угрозу обеспечения стабильности денежной единицы Украины и/или финансовой стабильности в более длительной перспективе, Нацбанк готов оперативно принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию рынка, с применением комплекса предусмотренных законодательством монетарных инструментов", - добавил Гелетий.

Ранее мы писали, что значительная часть украинского бизнеса (68%) в течение текущего года ожидает роста цен на продукты и услуги собственного производства.