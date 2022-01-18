Бизнес будет поднимать цены на продукты, - НБУ

Ожидания по росту цен на товары и услуги остаются высокими

В Украине подорожают продукты. Так, значительная часть украинского бизнеса (68%) в течение текущего года ожидает роста цен на продукты и услуги собственного производства. Об этом свидетельствует результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк Украины ( НБУ) провел в IV квартале 2021 года.

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Среди главных причин роста стоимости продуктов и услуг:

цены на энергоносители (68,5%),

цены на сырье и материалы (65,4%),

стоимость трудовых ресурсов (54,4%),

курс гривны к иностранным валютам (31,3%),

цены на мировых рынках (26,5%),

налоговое давление (15,6%),

уровень процентной ставки по кредитам (6%).

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В опросе приняло участие 688 предприятий из 22 регионов страны.

Среди опрошенных предприятий:

20,8% – компании оптовой и розничной торговли,

18,3% – перерабатывающей промышленности,

14,7% – сельского хозяйства,

13,2% – транспорта и связи,

6,7% – добывающей промышленности,

4,5% - энерго- и водоснабжения,

3,2% – строительства,

18,6% - другие.

Ранее мы писали, что 17 января, на Украинской энергетической бирже состоялись первые торги по продаже газа собственной добычи для производителей социально значимых товаров. По итогам реализован весь выставленный объем природного газа - 1,35 млн кубометров.