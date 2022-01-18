Цены на кофе в мире: как изменится стоимость

Снижение стоимости арабики объясняется ожидаемым ростом производства в Бразилии

Арабика подешевеет, а робуста подорожает в 2022 году / depositphotos

Цены на кофе в мире в 2022 году изменятся. В частности, стоимость арабики снизится примерно на 2% в годовом исчислении до 4,2 долл./кг. В то же время цены на робусту повысятся на 2% в годовом исчислении до 2,0 долл./кг. Об этом пишет UkrAgroConsult со ссылкой на данные Всемирного банка.

Объясняется снижение цен на арабику ожидаемым ростом производства в Бразилии. Робуста же вырастет в цене из-за повышенного спроса.

Среднегодовая цена выросла:

на арабику 36% в годовом исчислении до 4,51 долл./кг в 2021 году,

на робусту на 31% (до 1,98 долл./кг).

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В декабре прошлого года за килограмм арабики цена достигла 5,91 долл. и 2,48 дол. за килограмм робусты.

Стоит отметить, что Бразилия остается крупнейшим поставщиком зеленого кофе в мире, на который приходится 31% мирового экспорта. Вторую позицию занимает Колумбия с долей 15% от общего объема поставок. На третьем месте - Вьетнам с долей 12%.

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К крупнейшим импортерам кофе также принадлежали:

США (1,3 млн тонн),

Германия (1,1 млн тонн),

Италия (565 тыс. тонн),

Япония (390 тыс. тонн).

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В стоимостном выражении крупнейшими мировыми рынками импорта зеленого кофе были:

США (4,2 млрд долларов),

Германия (2,6 млрд долларов),

Италия (1,2 млрд долларов), на долю которых приходилось 45% мировых закупок;

Япония, Швейцария, Франция, Испания, Нидерланды, Южная Корея, Великобритания, Россия, Бельгия и Польша, на долю которых вместе приходится еще 30%.

Ранее мы писали, что по состоянию на середину ноября 2021 года мировые цены на кофе установили 10-летний рекорд.