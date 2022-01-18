Почта

Цены на кофе в мире: как изменится стоимость

Снижение стоимости арабики объясняется ожидаемым ростом производства в Бразилии
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на кофе в мире: как изменится стоимость
Арабика подешевеет, а робуста подорожает в 2022 году / depositphotos

Цены на кофе в мире в 2022 году изменятся. В частности, стоимость арабики снизится примерно на 2% в годовом исчислении до 4,2 долл./кг. В то же время цены на робусту повысятся на 2% в годовом исчислении до 2,0 долл./кг. Об этом пишет UkrAgroConsult со ссылкой на данные Всемирного банка.

Объясняется снижение цен на арабику ожидаемым ростом производства в Бразилии. Робуста же вырастет в цене из-за повышенного спроса.

Среднегодовая цена выросла:

  • на арабику 36% в годовом исчислении до 4,51 долл./кг в 2021 году,
  • на робусту на 31% (до 1,98 долл./кг).

Читайте также: Цены на кофе в мире опять выросли: в чем дело

В декабре прошлого года за килограмм арабики цена достигла 5,91 долл. и 2,48 дол. за килограмм робусты.

Стоит отметить, что Бразилия остается крупнейшим поставщиком зеленого кофе в мире, на который приходится 31% мирового экспорта. Вторую позицию занимает Колумбия с долей 15% от общего объема поставок. На третьем месте - Вьетнам с долей 12%.

Читайте также: Цены на продукты, товары и услуги в Украине: что подорожало больше всего

К крупнейшим импортерам кофе также принадлежали:

  • США (1,3 млн тонн),
  • Германия (1,1 млн тонн),
  • Италия (565 тыс. тонн),
  •  Япония (390 тыс. тонн).

Читайте также: Цены на морковь в Украине взлетели: сколько стоит овощ

В стоимостном выражении крупнейшими мировыми рынками импорта зеленого кофе были:

  • США (4,2 млрд долларов),
  • Германия (2,6 млрд долларов),
  •  Италия (1,2 млрд долларов), на долю которых приходилось 45% мировых закупок;
  • Япония, Швейцария, Франция, Испания, Нидерланды, Южная Корея, Великобритания, Россия, Бельгия и Польша, на долю которых вместе приходится еще 30%.

Ранее мы писали, что по состоянию на середину ноября 2021 года мировые цены на кофе установили 10-летний рекорд.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
25.01.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 28.50 32.12 0.32
Продажа 28.87 32.63 0.38
Все курсы наличных валют...
25.01.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 28.37 32.06 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK