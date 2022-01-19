Нафтогаз планирует модернизировать ряд ТЭЦ

Акцент при модернизации будут делать на использование возобновляемых источников энергии вместо природного газа

Ряд отечественных ТЭЦ хотят перевести с газа на альтернативные виды топлива. Об этом в интервью заявил Виталий Михайле, руководитель ООО "Нафтогаз Тепло".

Читайте также: Производители продуктов смогли купить льготный газ по 6-12 гривен

Отмечается, что компания уже разработала трехлетнюю стратегию модернизации ТЭЦ. Она предполагает привлечение около $900 млн. инвестиций.

Акцент при модернизации будут делать на использование возобновляемых источников энергии вместо природного газа.

Читайте также: Европа сожгла больше половины заготовленного на зиму газа

"Каждый наш объект – это локальная история, которая будет рассматриваться индивидуально. Но подход будет один: максимальная доля ВИЭ и минимальная доля метана, – подчеркнул Виталий Михайле.

Он также отметил готовность компании подписывать долгосрочные контракты.

Ранее мы писали, что транзит газа через Украину снизился на 20%. Так, транзитная мощность составила 109 млн кубометров в сутки до 87,7 млн.