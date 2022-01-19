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Нафтогаз планирует модернизировать ряд ТЭЦ
Ряд отечественных ТЭЦ хотят перевести с газа на альтернативные виды топлива. Об этом в интервью заявил Виталий Михайле, руководитель ООО "Нафтогаз Тепло".
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Отмечается, что компания уже разработала трехлетнюю стратегию модернизации ТЭЦ. Она предполагает привлечение около $900 млн. инвестиций.
Акцент при модернизации будут делать на использование возобновляемых источников энергии вместо природного газа.
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"Каждый наш объект – это локальная история, которая будет рассматриваться индивидуально. Но подход будет один: максимальная доля ВИЭ и минимальная доля метана, – подчеркнул Виталий Михайле.
Он также отметил готовность компании подписывать долгосрочные контракты.
Ранее мы писали, что транзит газа через Украину снизился на 20%. Так, транзитная мощность составила 109 млн кубометров в сутки до 87,7 млн.