Транзит газа через Украину упал до минимума за четыре года

В 2022 году среднесуточный объем транзита составил лишь 52,4 млн кубометров газа

Транзит газа украинской газотранспортной системой в январе текущего года упал до минимума за четыре года. Об этом информирует директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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Так, на первом месячном аукционе по распределению мощностей в 2022 году участники рынка забронировали более 195 млн. кубометров на февраль:

124,8 млн. кубометров – на виртуальной точке "Берег" (Венгрия),

70,3 млн. кубометров – на точке "Будинце" (Словакия).

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Так, за первые 16 суток 2022 года среднесуточный объем транзита составил лишь 52,4 млн кубометров газа. В то же время в январе 2019 года он достигал в пять раз более высокой отметки более чем в 250 млн куб. м газа.

Результат начала 2022 года также меньше объема транзита:

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в 2020 году (83,4 млн кубометров),

в 2021 году (124,6 млн кубометров).

Таким образом, он самый низкий за четыре года.

Ранее мы писали, что государственная украинская газодобывающая компания "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа на старых проблемных скважинах. В частности, дополнительно на старых скважинах было добыто 67 млн куб. м газа