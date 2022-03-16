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Санкции Швейцарии против РФ: Пострадают 200 лиц
Швейцария расширила санкционный список против граждан и компаний Российской Федерации в связи с вторжением РФ в Украину. Об этом сообщается на сайте Федерального Совета.
Санкционный список Швейцарии, содержащий финансовые ограничения, теперь соответствует списку Евросоюза.
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"Еще 197 человек теперь подпадают под финансовые санкции и ограничения на поездки, а еще 9 человек подпадают под финансовые санкции. Среди этих лиц есть олигархи и известные бизнесмены. Активы в Швейцарии, принадлежащие этим лицам, должны быть заморожены", - говорится в сообщении.
Также в Швейцарии ввели санкции против Беларуси, приняты ограничения против товаров и услуг. В частности, запрещен экспорт товаров двойного назначения (гражданского или военного) в Беларусь.
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Также под санкционным давлением оказался импорт. Ограничения касаются на товары из дерева, резины, железа и стали, цемента. Под запретом оказались инвестиции в эту страну и операции с Центробанком.
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