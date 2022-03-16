Россияне будут жить все хуже и хуже - брифинг Кулебы

По мнению министра, уровень жизни в России будет только ухудшаться и этот процесс необратимый.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что санкционное давление на Российскую Федерацию будет только усиливаться, а это означает неизбежное снижение уровня жизни российского народа. Об этом министр сообщил в ходе брифинга в среду, 16 марта.

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"Будет больше санкций, больше давления на Россию, больше изоляции России. И этот процесс уже необратим. <...> Нам навязали эту войну, но мы ее "развяжем" очень простым путем – путем победы благодаря усилиям каждого", - отметил министр.

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Кулеба напомнил о новых санкциях ЕС и США против РФ.

"Очень неплохо мы продвигаемся по этому треку. Кольцо... давление на Россию становится все плотнее. Вы видите по новостям из РФ, что жизнь там становится все хуже и хуже. Нужно сказать – заслужили. А будет еще хуже", – заявил он.

Министр рассказал об "охоте" на олигархов РФ, изгнании страны-агрессора из ПАСЕ, а также о работе Офиса генпрокурора Украины. Сейчас ведется активная работа по сбору данных о военных преступлениях Российской Федерации в Украине.

Ждем сегодня новостей из Международного суда ООН. Там вынесут вердикт в деле Украина против России (о нарушении РФ конвенции по борьбе с геноцидом). Позиция у нас очень сильная - подытожил министр

Ранее сообщалось о том, что российский миллиардер Абрамович успел переписать активы до санкций.