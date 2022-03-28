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Путин поручил Центробанку и Газпрому перевести расчет за газ в рубли: сроки

Все контракты и объемы поставок остаются без изменений
 |  Автор: Ольга Опенько
Путин поручил Центробанку и Газпрому перевести расчет за газ в рубли: сроки
Иллюстративное фото / depositphotos

Президент страны-агрессора Владимир Путин поручил российскому правительству, Центральному банку РФ и Газпрому до 31 марта текущего года перевести расчеты за газ в рубли. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что при этом все контракты и объемы поставок остаются без изменений.

В частности, во все действующие контракты Газпрома внесут изменения касательно валюты платежа, заменив ее на рубль "при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования".

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В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил что, РФ "не будет поставлять газ бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях".

При этом уточняется, что будет делать Россия, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил, что будут решать вопросы по мере их поступления.

Ранее мы писали, что Евросоюз удвоит военную помощь для Украины. В частности, первоначальный бюджет, объявленный 28 февраля, вырастет на дополнительные 500 миллионов евро.

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