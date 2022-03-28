Еврокомиссия подтверждает планы отказаться от энергоносителей РФ

Планы были зафиксированы в документе RePower EU

Еврокомиссия намерена избавиться от российских энергоресурсов к 2027 году, эти планы одобрены лидерами стран Европейского союза. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

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"Мы желаем быть полностью независимыми от ископаемого российского топлива к 2027 году. И мы надеемся сократить наш спрос (на российский газ) на две трети до конца нынешнего года. Это цель, которую мы поставили и которая была утверждена Европейским советом, то есть руководителями (государств-членов Евросоюза - ИФ), на прошлой неделе, и мы обязались сделать это", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

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Уточняется, что соответствующие планы были зафиксированы в документе RePower EU, где сказано о цели прекратить зависимость от российских энергоресурсов к 2027 году.

Ранее мы писали, что Украина не может остановить транзит российского газа, потому что это будет означать невыполнение взятых на себя обязательств перед европейскими компаниями.