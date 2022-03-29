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Россия угрожает перекрыть газ Европе

"Нет оплаты – нет газа", - предупредил Песков
 |  Автор: Ольга Опенько
Россия угрожает перекрыть газ Европе
Иллюстративное фото / depositphotos

Россия пригрозила  перекрыть поставки газа, если западные страны не будут платить за российское топливо в рублях. Об этом в эфире американской телекомпании PBS заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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В частности, он подчеркнул, что Москва не будет отправлять газ "бесплатно".

"Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако, конечно, мы благотворительностью в этом плане не будем заниматься, отправлять газ Западной Европе бесплатно", - сказал он.

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Песков подытожил, что если не будет оплаты, то не будет и газа.

Ранее мы писали, что Украина не может остановить транзит российского газа, потому что это будет означать невыполнение взятых на себя обязательств перед европейскими компаниями.

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