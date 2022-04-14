Почта

Путин признал влияние санкций на экспорт российской нефти

Президент РФ призвал переориентировать российский экспорт энергоносителей
 |  Автор: Ольга Опенько
Путин признал влияние санкций на экспорт российской нефти
Иллюстративное фото / EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин признает, что санкции повлияют на экспорт нефти. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Самая острая проблема связана с нарушением логистики экспортных поставок. Прошу сегодня отдельно рассказать о том, какие предпринимаются действия для налаживания транспортных цепочек, для преодоления сложностей, связанных с удорожанием логистики", – сказал Путин.

В этом контексте он призвал переориентировать российский экспорт энергоносителей, признав, что для этого не хватает необходимой инфраструктуры.

"Выходите из того, что в ближайшем будущем поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться. Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет – шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока", – сказал Путин.

Ранее мы писали, что в Украине идет война и государство ввело некоторые налоговые послабления, как для физлиц, так и для предпринимателей.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK