Путин признал влияние санкций на экспорт российской нефти

Президент РФ призвал переориентировать российский экспорт энергоносителей

Президент РФ Владимир Путин признает, что санкции повлияют на экспорт нефти. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Самая острая проблема связана с нарушением логистики экспортных поставок. Прошу сегодня отдельно рассказать о том, какие предпринимаются действия для налаживания транспортных цепочек, для преодоления сложностей, связанных с удорожанием логистики", – сказал Путин.

В этом контексте он призвал переориентировать российский экспорт энергоносителей, признав, что для этого не хватает необходимой инфраструктуры.

"Выходите из того, что в ближайшем будущем поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться. Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет – шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока", – сказал Путин.

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