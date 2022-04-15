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Илон Маск намерен выкупить Twitter

Основная цель - превратить платформу в частную компанию, чтобы укрепить доверие к этой платформе среди пользователей
 |  Автор: Ольга Опенько
Илон Маск намерен выкупить Twitter
Иллюстративное фото / depositphotos

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск предложил выкупить компанию Twitter. Об этом сообщает Reuters.

Бизнесмен предложил за платформу более чем 43 миллиарда долларов.

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Основная цель - платформу социальных медиа "нужно превратить в частную компанию", чтобы укрепить доверие к этой платформе среди пользователей. Самый богатый человек мира предлагает $54,20 наличными за акцию, то есть готов потратить примерно 43 миллиарда долларов.

Ранее Маск уже приобрел 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером платформы микроблогов.

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"Я инвестировал в Twitter, потому что верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире. Однако, поскольку я стал акционером компании, я отдаю себе отчет, что в ее нынешнем виде она не будет ни процветать, ни служить этому социальному императиву. Twitter нужно превратить в частную компанию", – заявил он.

Маск написал в Twitter, что сделал самое лучшее и окончательное предложение. Если компания решит отклонить его, он рассмотрит возможность дальнейшего участия в ней.

Ранее мы писали, что если до 4 мая Россия откажется провести выплаты по государственным облигациям в твердой валюте вместо рубля, ее ждет дефолт. 

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