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Украина подтолкнула Европу к новым санкциям против России
Украина стала лидером процесса введения санкций против российских энергоносителей. Об этом заявляет Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
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"Украина стала лидером процесса введения санкций против российских энергоносителей, мы сделали очень важную и качественную работу. Это озвучивается впервые", - отметил Ермак.
Таким образом, Украина воспользовалась возможностью президентства в Европейском Энергетическом Сообществе и формально внесла в эту организацию предложение о введении запрета на:
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- покупку,
- импорт,
- передачу,
- транспортировку энергетических товаров, происходящих, производящихся или перерабатывающихся в России.
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Речь идет обо всей нефти и нефтепродуктах, угле и других видах твердого топлива, сжиженном природном газе.
"Украина ставит перед ЕС и таким странами как Грузия и Сербия амбициозную, но вполне реалистичную задачу по прекращению финансирования карательной машины, армии, государственного аппарата, пропаганды России - всего того, что обеспечивает агрессивные действия этого государства, включая войну в Украине. Россия должна быть лишена ресурсов на войну - экономически сокрушена. Мы достигнем своей цели", - подытожил Ермак.
Ранее мы писали, что Международный валютный фонд снизил свои ожидания относительно роста мировой экономики в течение следующих двух лет.