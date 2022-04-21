Почта

Украина подтолкнула Европу к новым санкциям против России

Украина воспользовалась возможностью президентства в Европейском Энергетическом Сообществе
 |  Автор: Ольга Опенько
Украина подтолкнула Европу к новым санкциям против России
Иллюстративное фото / depositphotos

Украина стала лидером процесса введения санкций против российских энергоносителей. Об этом заявляет Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Читайте также: Как работают ПриватБанк и Ощадбанк во время войны

"Украина стала лидером процесса введения санкций против российских энергоносителей, мы сделали очень важную и качественную работу. Это озвучивается впервые", - отметил Ермак.

Таким образом, Украина воспользовалась возможностью президентства в Европейском Энергетическом Сообществе и формально внесла в эту организацию предложение о введении запрета на:

Читайте также: Озвучены убытки инфраструктуры Украины за время войны с Россией

  • покупку,
  • импорт,
  • передачу,
  • транспортировку энергетических товаров, происходящих, производящихся или перерабатывающихся в России.

Читайте также: Война в Украине: кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Речь идет обо всей нефти и нефтепродуктах, угле и других видах твердого топлива, сжиженном природном газе.

"Украина ставит перед ЕС и таким странами как Грузия и Сербия амбициозную, но вполне реалистичную задачу по прекращению финансирования карательной машины, армии, государственного аппарата, пропаганды России - всего того, что обеспечивает агрессивные действия этого государства, включая войну в Украине. Россия должна быть лишена ресурсов на войну - экономически сокрушена. Мы достигнем своей цели", - подытожил Ермак.

Ранее мы писали, что Международный валютный фонд снизил свои ожидания относительно роста мировой экономики в течение следующих двух лет.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK