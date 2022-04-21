Рада поддержала продление военного положения в Украине до 25 мая

Особый режим будет действовать минимум до 25 мая 2022 года

Верховная рада сегодня, 21 апреля, продлила действия военного положения в Украине.

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Отмечается, что законопроект поддержали 300 парламентариев.

Документ предусматривает, что военное положение в Украине будет продлено с 25 апреля на 30 дней. Таким образом, военное положение будет действовать до 25 мая текущего года.

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Согласно закону о военном положении, в Украине может вводиться:

обязательная трудовая повинность,

отчуждение личного имущества,

ограничения на передвижение,

комендантский час,

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запрет на торговлю оружием и алкоголем,

запрет на массовые мероприятия и забастовки,

ограничение работы средств связи и интернета,

запрет военнообязанным менять место жительства.

Ранее мы писали, что экономика Украины уже адаптировалась к военному положению.