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Рада поддержала продление военного положения в Украине до 25 мая

Особый режим будет действовать минимум до 25 мая 2022 года
 |  Автор: Ольга Опенько
Рада поддержала продление военного положения в Украине до 25 мая
Иллюстративное фото / depositphotos

Верховная рада сегодня, 21 апреля, продлила действия военного положения в Украине.

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Отмечается, что законопроект  поддержали 300 парламентариев.

Документ предусматривает, что военное положение в Украине будет продлено с 25 апреля на 30 дней. Таким образом, военное положение будет действовать до 25 мая текущего года.

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Согласно закону о военном положении, в Украине может вводиться:

  • обязательная трудовая повинность,
  • отчуждение личного имущества,
  • ограничения на передвижение,
  • комендантский час,

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  • запрет на торговлю оружием и алкоголем,
  • запрет на массовые мероприятия и забастовки,
  • ограничение работы средств связи и интернета,
  • запрет военнообязанным менять место жительства.

Ранее мы писали, что экономика Украины уже адаптировалась к военному положению.

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