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Рада поддержала продление военного положения в Украине до 25 мая
Особый режим будет действовать минимум до 25 мая 2022 года
Верховная рада сегодня, 21 апреля, продлила действия военного положения в Украине.
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Отмечается, что законопроект поддержали 300 парламентариев.
Документ предусматривает, что военное положение в Украине будет продлено с 25 апреля на 30 дней. Таким образом, военное положение будет действовать до 25 мая текущего года.
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Согласно закону о военном положении, в Украине может вводиться:
- обязательная трудовая повинность,
- отчуждение личного имущества,
- ограничения на передвижение,
- комендантский час,
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- запрет на торговлю оружием и алкоголем,
- запрет на массовые мероприятия и забастовки,
- ограничение работы средств связи и интернета,
- запрет военнообязанным менять место жительства.
Ранее мы писали, что экономика Украины уже адаптировалась к военному положению.
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