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Украина рассчитывает полноценно вступить в ЕС - Минэкономики

Первая часть заявки уже подана
 |  Автор: Ольга Опенько
Украина рассчитывает полноценно вступить в ЕС - Минэкономики
Иллюстративное фото / depositphotos

Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже летом в 2022 года. Полноценно получить членство станет возможным в 2024 году. Об этом сообщает первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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"Украина должна полноценно стать членом Европейского Союза в 2024 году. Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана", - отметила Свириденко.

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Министр подчеркнула, что такими же стремительными темпами Украина выполнит все требования в отношении нее как будущего члена ЕС.

"Это наш путь настоящей демократии и свободы", - подытожила она.

Ранее мы писали, что Шмыгаль рассказал международным партнерам о планах России уничтожить Украину и украинскую экономику, а также призвал предоставить нашему государству срочное краткосрочное финансирование.

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