Кабмин выделил дополнительные средства для выплаты 6,5 тысячи гривен украинцам

В рамках программы государство выплатило помощь для 3,6 млн украинцев

В рамках программы "єПідтримка" 6,5 тыс. грн помощи смогут получить еще 300 тысяч граждан. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Отмечается, что уже в рамках программы государство выплатило помощь для 3,6 млн украинцев.

"На эту программу мы направили более 23 млрд грн, однако часть людей, что подавалась на помощь в последние дни, пока не получила свои выплаты. На заседании правительства сегодня приняли решение о выделении дополнительных 2 млрд грн, что позволит осуществить выплату еще более 300 тысячам наших граждан", - отметил он.

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Ранее мы писали, что Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который бюджет ежемесячно будет получать 5 млрд долларов.

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины решил помочь бизнесу в условиях войны.