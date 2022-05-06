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Мировые цены на продовольствие снизились после исторического максимума

Глобальная продовольственная безопасность остается проблемой из-за сложных рыночных условий
 |  Автор: Ольга Опенько
Мировые цены на продовольствие снизились после исторического максимума
Иллюстративное фото / depositphotos

Мировые цены на продовольствие снизились после рекордного максимума в марте. Об этом свидетельствует публикация ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

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Но при этом глобальная продовольственная безопасность остается проблемой из-за сложных рыночных условий.

Индекс цен на продовольствие ФАО составил 158,5 пунктов, что на 0,8% ниже, чем в марте.

"Небольшое снижение индекса является долгожданным облегчением, особенно для стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, но все же цены на продовольствие остаются близкими к своим недавним максимумам ", - сказал главный экономист ФАО Максимо Тореро Каллен.

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Таким образом, индекс цен на зерновые упал на 0,7% в апреле после скачка на 17% в марте:

  • цены на кукурузу упали на 3,0%,
  • цены на пшеницу выросли на 0,2%.

Индекс цен на растительное масло ФАО в апреле упал на 5,7%.

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  • При этом цены на сахар выросли на 3,3%,
  • индекс цен на мясо вырос на 2,2%,
  • индекс цен на молочные продукты прибавил 0,9%.

Ранее мы писали, что богатые украинцы пожертвовали на помощь армии и гуманитарную поддержку населения минимум $140 млн с начала войны.

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